Москва, , 16:45 — REGNUM Россия располагает хорошей сырьевой базой для развития промышленности, но она не сможет ее правильно использовать, если не будет уделять должного внимания развитию образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«За последние 25−30 лет выработан механизм международной кооперации — произошла специализация экономик многих стран на каких-либо конкретных продуктах, — сказал Каленов. — На этом базисе и будут развиваться национальные экономики. Поэтому каждому государству, и наша страна тут не исключение, необходимо найти свое место в мировом производстве, что позволит в достаточной мере обеспечить свою экономическую безопасность. Кроме того, правительство РФ должно уделить внимание системе образования. Об этом свидетельствует опыт многих стран. Там, где эффективно реализовывались экономические реформы, например в Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, сначала активно готовили специалистов. А мы развитие системы образования отложили на потом, она нигде не является приоритетом».

Поэтому, как подчеркнул Каленов, в первую очередь во всех программах должно уделяться внимание именно развитию кадров, а это система образования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявила, что в России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия.

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