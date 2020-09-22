Москва, 22 сентября 2020, 16:45 — REGNUM Россия располагает хорошей сырьевой базой для развития промышленности, но она не сможет ее правильно использовать, если не будет уделять должного внимания развитию образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Поэтому, как подчеркнул Каленов, в первую очередь во всех программах должно уделяться внимание именно развитию кадров, а это система образования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявила, что в России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия.
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