Москва, 22 сентября 2020, 16:40 — REGNUM В России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия. Об этом 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов.
Читайте ранее в этом сюжете: На сырьевой игле: РФ перешла к инновационной экономике лишь на словах