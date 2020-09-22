Москва, , 16:40 — REGNUM В России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия. Об этом 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Для подъема обрабатывающей промышленности нам необходимо развивать технологии, связанные с формированием и развитием материально-технической базы. Это в первую очередь технологии новых композиционных материалов на основе нанотехнологий, — сказал он. — А чтобы развивать новые технологии, надо развивать и новую технику. Для того, чтобы решить проблему обновления и развития производственных мощностей, необходимо практически заново создавать станкопром и радиоэлектронную промышленность. Для этого нужны не только технические мероприятия, но и организационные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов.

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