Киев, , 16:38 — REGNUM Несмотря на якобы рекордные запасы газа, накопленные на ближайший осенне-зимний сезон компанией «Нафтогаз Украины», население страны ждет существенное подорожание «голубого топлива» уже в ближайшей перспективе.

Об этом этом сегодня, 22 сентября, заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По мнению специалиста, в «Нафтогазе» сейчас паника, поскольку надо продать накопленный газ дорого.

«В ПХГ (подземные хранилища газа) закачали 27 млрд кубов газа, и до середины октября будет еще больше. Более половины из этого объема — это «дорогой» газ сезона 2019−2020 гг. Другая часть — это недорогой газ «Укргаздобычи», который «Нафтогаз» не хочет выпускать на рынок и продавать на бирже», — анализирует ситуацию Корольчук.

Эксперт отмечает, что лишь на первый взгляд можно сказать, что такие запасы газа в ПХГ Украины — это рекорд.

«Рекорд, да не тот… Это рекорд просчета «Нафтогаза». Да, у компании проблема — нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ и дорого продать дешевый газ «Укргаздобыча». А как это сделать? Правильно! За все заплатит народ», — объяснил Корольчук. Специалист предполагает, что цена на газ для потребителей «Нафтогаза» ближе к зиме вырастет до 7−8 тыс. грн (250−285 долларов) за 1 тыс. кубометров.

«То есть, за провалы «Нафтогаза», в частности, что закупили в 2019 году тьму ненужного газа, заплатит рядовой украинец», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 19 сентября увеличился до 27,212 млрд кубометров.

Украина вышла из предыдущего сезона с рекордно высокими запасами, поскольку смогла договориться о новом транзитном контракте с Россией (топливо усиленно запасали, готовясь к остановке транзита).