Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM 437 идей поступило от представителей Ростовской области на форум «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, сообщает ИА REGNUM.

Участники из Ростовской области разместили на крауд-платформе 437 решений по развитию экономики, технологий, образования, предпринимательства и общественных процессов. Заявки собраны по семи тематическим направлениям. Так, например, по направлению «Современная экономика» от Ростовской области подано 50 идеи, по направлению «Новая технологическая стратегия» — 39 идей, «Новая социальная стратегия» — 79, «Новые компетенции» — 64, «Новое городское развитие» — 87, «Новая молодёжная повестка (новые формы развития и поддержки молодёжи)» — 60 и «Новые идеи для бизнеса» — 60 идей.

4 тыс. 333 баллов набрал проект «Создание экспортной экосистемы сквозных технологий», который представлен в рамках направления «Новые компетенции». По мнению разработчиков, в настоящий момент ИТ-отрасль в Ростовской области одна и самых быстро растущих в России. И потому Ростовская область — идеальный кандидат для создания экспортной экосистемы сквозных технологий со специализациями «Сельское хозяйство», «Медицина на больших данных и телемедицина», «Образование и подготовка кадров» и «Цифровая трансформация и создание цифровых решений на заказ».

В направлении «Новые идеи для бизнеса» 1156 баллов набрал проект «Строительство высокотехнологичного завода по глубокой переработке фуражной пшеницы и выпуску различных кормовых белков и сухого льда». Автор идеи предусматривает промышленное внедрение и использование новейших технологий в сфере получения сбалансированных белковых соединений, модифицированных экструзионных крахмалов, органических удобрений.

626 баллов набрала идея «Создание национальной сети центров технологического превосходства на базе частных компаний», представленная в рамках направления «Новая технологическая стратегия». Проект предполагает создание национальной сети центров технологического превосходства предполагает концентрацию средств государственной поддержки и частного капитала на перспективных сегментах технологического роста регионов и несырьевых отраслей экономики.

608 баллов набрал проект «Цифровая платформа инклюзивного туризма «Доступный Ростов» (ОСИГ)», представленный в рамках направления «Современная экономика».

В рамках направления «Новое городское развитие» 584 балла набрал проект «Система управления сельскими территориями», предусматривающий возрождение сельских поселений самими муниципальными образованиями.

541 балл набрал проект «Rate it. Единый рейтинг образовательных мероприятий, организаторов и спикеров в сфере молодёжного предпринимательства», представленный в рамках направления «Новая молодежная повестка».

523 балла набрал проект «Школа цифрового наставничества», представленный в рамках направления «Новая социальная стратегия». Идея направлена на развитие у социально незащищенных слоёв населения навыков безопасного поведения при использовании информационно-коммуникационных технологий, интернета и иных виртуальной сред, путём совершенствования навыков личной и психологической безопасности.

Все проекты получают оценки экспертов и проходят народное голосование. В каждом тематическом треке будут выбраны по 10−13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на территории парка науки и искусства «Сириус» в Сочи.