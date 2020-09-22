Москва, , 16:26 — REGNUM Российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Рассматривая мировой опыт, можно отметить, что обрабатывающая промышленность является драйвером роста производительности труда и основной платформой для внедрения инноваций, — сказал он. — Именно она в первую очередь нуждается в государственной поддержке, которая пока преимущественно реализуется только на уровне программных документов без четких механизмов ее реализации. Несмотря на всю риторику о переходе к инновационной экономике, мы до сих пор сидим на сырьевой игле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что во втором полугодии 2020 года российская промышленность начнет постепенно восстанавливаться после тяжелого удара, полученного ею во втором квартале.

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