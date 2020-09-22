Москва, 22 сентября 2020, 16:26 — REGNUM Российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что во втором полугодии 2020 года российская промышленность начнет постепенно восстанавливаться после тяжелого удара, полученного ею во втором квартале.
Читайте ранее в этом сюжете: Промышленность РФ упадет на 5-8% по итогам 2020 года – прогноз