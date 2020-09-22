Киев, , 16:23 — REGNUM Фонд госимущества Украины (ФГИУ) обсуждает с Верховной радой и правительством страны возможность резкого увеличения плана приватизационных поступлений в 2021 году.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 22 сентября, заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что нынешний план по поступлениям от приватизации в следующем году установлен на уровне 6 млрд грн.

«Сейчас общаемся с депутатами, с правительством… уточняем бюджетные показатели на следующий год, мы будем предлагать его увеличение до 12 млрд грн», — подчеркнул Сенниченко.

По его словам, фонд уже сейчас подготовил «инвестиционное меню» на следующий год «на любой вкус». Глава ФГИУ также назвал ряд объектов, которые намерены приватизировать в первую очередь: облэнерго, завод «Большевик» и объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа правительство Украины в 3,5 раза расширило перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий — до 659 объектов. Ранее, уже при президенте Зеленском предполагалось, что в государственной собственности на Украине останется примерно 200−300 предприятий.