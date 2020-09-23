Москва, , 04:59 — REGNUM Пенсионный возраст повышают во многих развитых странах. Почему его повысили в России и почему в данных обстоятельствах это решение, возможно, было оправданным, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Внимательный взгляд на высказывания записных оппозиционеров по поводу действий нынешней российской власти зачастую позволяет обнаружить явные передергивания и неправдоподобие в оппозиционных аргументах. Вот и утверждения оппозиционеров о тяжелой демографической ситуации в стране, как следствии пенсионной реформы не выдерживают серьезной критики.

Ведь демографический спад в России начался одновременно с распадом СССР, так что нынешнее руководство не может нести за него ответственность. Так есть ли способ обойти повышение пенсионного возраста в России, когда работающих с каждым годом становится все меньше, а пенсионеров — все больше?

Читайте статью Александра Запольскиса «Про демографию, пенсионную реформу и демагогию радетелей за благо народное».