Москва, , 16:14 — REGNUM Во втором полугодии 2020 года российская промышленность начнет постепенно восстанавливаться после тяжелого удара, полученного ею во втором квартале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Скорее всего, спад промышленности в текущем году составит от 5% до 8%, — сказал он. — Однако на второй квартал 2020 года пришлось самое тяжелое бремя кризиса, второе полугодие будет характеризоваться тенденциями к постепенному улучшению ситуации. Но тем не менее выход из кризиса будет долгим и болезненным. Правительство достаточно оперативно запустило механизмы поддержки бизнеса, но проблемы тут носят более глубокий, стратегический характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью «Известиям» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2020 году российская промышленность выйдет либо в ноль, либо в «несущественный минус».

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