Москва, 22 сентября 2020, 16:14 — REGNUM Во втором полугодии 2020 года российская промышленность начнет постепенно восстанавливаться после тяжелого удара, полученного ею во втором квартале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью «Известиям» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2020 году российская промышленность выйдет либо в ноль, либо в «несущественный минус».
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали заняться спасением промышленности