Москва, , 16:06 — REGNUM Цены на нефть 21 и 22 сентября утром летели вниз, заставляя вспомнить масштабные ценовые обвалы марта и апреля 2020 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Однако во второй половине дня цены перешли к небольшому росту. Нефть марки Brent выросла в цене на 0,17% до $42,23 за баррель, а WTI по сравнению с вчерашним закрытием топчется на месте вокруг уровня в $39,86 за баррель.

На рынок давит страх перед распространением новой волны пандемии коронавируса.

Однако дополнительным негативным фактором может выступать рост предложения нефти в Ливии, связанный с разблокировкой оппозицией под руководством генерала Хафтара ряда нефтяных месторождений.

Стоит отметить, что в ОПЕК влияние этого фактора на нефтяные цены пока оценивают сдержанно.

Ценовой коридор по Brent в $40−41,50 за баррель пока выглядит актуальным, так как ситуация на рынках очень нестабильная.

Сегодня ожидается, что торги по Brent завершатся в коридоре $42−43 за баррель», — полагает эксперт.

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