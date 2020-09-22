Москва, , 16:03 — REGNUM Рубль днем 22 сентября реабилитируется в валютной секции Московской биржи. Доллар торгуется по 75,88руб. и слегка корректируется, евро плавно отступает и стоит 89,19 руб. и тоже немного понижается, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Внешний фон действительно несколько стабилизировался, хотя говорить о том, что коронавирусные страхи ослабли, явно преждевременно.

Германия, Испания и Португалия обновляют рекорды по суточному числу вновь заболевших COVID-19. Российские регионы, кстати, тоже демонстрируют прирост этой негативной статистики, и это риск.

Нефть сегодня отыграла часть вчерашнего падения и стабилизировалась около $41,80 за баррель Brent. Эмоциональная качка приостановилась, но поводы для нее остались.

Значит, это просто пауза перед новой волной волатильности. Ближайшие часы доллар проведет в пределах 75,65−76,35 руб., евро — 89−90 руб.», — считает эксперт.

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