Душанбе, , 15:54 — REGNUM Два блока Сарабандской гидроэлектростанции запустил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили 22 сентября в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что таджикистанский лидер запустил ГЭС в работу раньше намеченного срока — изначально ввод в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2020 года. На электростанции продолжается реконструкция энергоблока №3.

Рахмон отметил, что Сарабандская ГЭС — это важный и стратегический объект страны. По его словам, модернизация действующих электростанций позволит добиться энергетической независимости Таджикистана.

Напомним, первый агрегат Сарабандская ГЭС введен в эксплуатацию в 1962 году. Строительные работы начались в 1956 году.