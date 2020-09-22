Москва, , 15:48 — REGNUM В самых экономически перспективных регионах РФ почти нет банков, способных обеспечить кредитование для производственных предприятий. Об этом заявил директор Департамента проектной и инвестиционной деятельности торгово-промышленных палат Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Вялкин.

«Региональные финансовые системы в России сегодня характеризуются фундаментальной слабостью. Число региональных банков постоянно уменьшается. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке предприятия не только не могут получить средства по адекватной ставке — им просто некуда пойти за финансированием. Получается, что в наиболее перспективных экономически российских регионах почти нет банков, которые могли бы обеспечить кредитование для производственных предприятий», — сказал Вялкин.

По его словам, ещё в 2014 году председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе заявила о беспокойстве подобного перетока, и что «между здоровьем и размером банка нет прямой причинно-следственной связи, многие региональные банки надежны, качественно управляют деньгами своих клиентов, играют незаменимую роль в создании конкурентной среды»: «Однако сегодня концентрация, централизация и монополизация банковского сектора достигли чрезмерных размеров и не способствуют социально-экономическому развитию регионов России. В 40 субъектах Федерации либо вообще нет ни одной кредитной организации, либо есть один небольшой банк с базовой лицензией. Филиалы федеральных банков, как правило, используют региональную ресурсную базу для кредитования крупных и развитых средних компаний. Крупнейшие банки, используя свое монопольное положение, активно скупают инфраструктурные и сервисные компании, монополизируя и эту сферу».

Вялкин также отметил, что деятельность предприятий, особенно малых и средних, «напрямую зависит от доступности кредитов на местах»: «По расчетам западно-европейских экспертов, компания, которая работает в регионе с наиболее развитой финансовой системой, растет на 60% быстрее, чем бизнес в среднем по стране. В крупном банке процесс согласования выдачи кредита предприятию может затянуться на несколько месяцев, а ответ зачастую бывает отрицательным. В региональном же рассмотрение заявления занимает существенно меньше времени, а результат чаще бывает положительным, в том числе и потому, что представители банка гораздо лучше знакомы со спецификой местного бизнеса».

Специалист полагает, что банки на местах лучше знают своих заемщиков, а значит, быстрее проводят оценку, могут адекватнее оценить их кредитоспособность и, соответственно, предложить лучшие условия: «У крупных банков есть филиальная сеть, однако филиалы, как правило, лишены самостоятельности в принятии решений о выдаче кредитов. Они выполняют только техническую работу по проверке документации, а все решения принимаются в Москве, где часто нет понимания ни региона, ни бизнеса. Крупные банки не любят работать со сложными случаями, которые требуют индивидуального рассмотрения. А почти все малые предприниматели как раз представляют собой такие сложные случаи».

Вялкин уверен, что с этой точки зрения региональные банки, которые готовы вникать в особенности бизнеса разных клиентов, часто являются для малых и средних предприятий единственной альтернативой в сфере банковского обслуживания и доступа к банковским продуктам: «Уровень обеспеченности банковскими услугами в России также сравнительно низок. На 100 тысяч человек у нас приходится менее одного банка (около 0,6). И этот показатель постоянно снижается — еще в 2002 году он составлял 0,9. В то же время, например, в США на 100 тысяч человек приходится два банка, в странах еврозоны — 1,8».

Он напомнил, что за последние годы в России появилось множество новых инструментов регионального развития — зоны территориального развития, технопарки, индустриальные кластеры и многие другие точки: «Однако никакие новые механизмы не заработают в полной мере, пока не будут устранены главные ограничители роста, в том числе фундаментальная слабость региональных финансовых систем».

Эксперт подчеркнул, что региональные банки должны существовать, и для них должны быть предусмотрены отдельные методы поддержки: «Среди первоочередных мер, которые должен принять ЦБ, расширение доступа к средствам для банков второго эшелона, которые кредитуют малый и средний бизнес, региональные проекты, а также реализация программы развития региональных банков, прежде всего через повышение их капитализации. Кроме того, это могут быть специальные формы надзора и регулирования, отличные от тех, что действуют для крупных банков. Это может относиться к требованиям по капиталу и по другим нормативам».