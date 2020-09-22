Чебоксары, , 15:42 — REGNUM В Чувашии главу администрации Комсомольского района привлекли к ответственности за приемку турникетов для школ, не соответствующих требованиям аукционной документации. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что администрацией Комсомольского района в августе 2019 года по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на поставку защитного оборудования для образовательных учреждений — в частности, турникетов, металлодетекторов.

«Главой администрации района принято оборудование, не соответствующее условиям аукционной документации и контракта, им подписан соответствующий акт приёма-передачи товара», — говорится в сообщении.

Минфин Чувашии на основании постановлении прокуратуры привлёк сити-менеджера к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ («Приёмка товара в случае несоответствия этого товара условиям контракта»). Ему назначено 20 тыс. рублей штрафа.

В надзорном ведомстве также добавляют, что по данному факту в настоящее время также расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии антимонопольщики выдали предупреждение региональному ГКЧС за соглашения с муниципалитетами о совместных аукционах по закупке антитеррористического оборудования, «а также в направлении им писем с рекомендацией по обоснованию начальной цены контракта».

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