Бишкек, , 15:40 — REGNUM В бюджете на проведение ремонтных работ на ТЭЦ столицы Киргизии предусмотрено 520 млн сомов (500 млн рублей). Об этом сообщил директор Бишкекской теплоэлектроцентрали Андрей Воропаев, передает «Tazabek».

По его словам, из этих денег освоено только 69%, поскольку многие работники подрядных организаций, выполняющих плановый ремонт оборудования крупнейшего столичного энергообъекта, заразились коронавирусом.

Ворошаев отметил, что осталось выполнить текущий ремонт на трех из пятнадцати котлоагрегатов и капитальный ремонт еще одного. Эти ремонтные работы планируют завершить до середины ноября текущего года.

«Из семи турбин в ремонте находятся две, срок окончания ремонта — конец сентября. В начале октября их должны включить в работу в испытательном режиме», — резюмировал директор ТЭЦ Бишкека.