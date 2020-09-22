Москва, , 15:32 — REGNUM Если Банк России не сможет удержать курс рубля, это вызовет подорожание импорта и всей продукции, которая содержит в себе импортные комплектующие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Экономическая ситуация в РФ на сегодняшний день выглядит достаточно оптимистично. Мы имеем потребительский спрос, который превышает потребительский спрос прошлого года практически по всем позициям. И по недвижимости, и по автомобилям, и по крупной бытовой технике. То есть жители РФ готовы тратить, — сказал Зубец. — Но важный момент связан с тем, сумеет ли Центральный банк РФ удержать курс и вернуть его на уровень 60−65 [рублей за доллар]. Потому что если ЦБ не справится с этой задачей или не захочет этого делать, то это вызовет рост цен импорта и всей продукции, которая содержит в себе импортные комплектующие, а подорожание сократит спрос. Люди опять начнут экономить вместо того, чтобы тратить, и мы получим очередную потребительскую паузу, которая приведет к очередному сжатию российской экономики».

Как подчеркнул Зубец, Россия очень сильно зависит от торговли.

«У нас торговля — это второй сектор экономики после промышленности по числу занятых людей», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Россия рискует не успеть отыграть потери, понесенные ее экономикой в начале 2020 года.

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