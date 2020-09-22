Москва, , 15:34 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на вторичном авторынке Москвы опубликовало 22 сентября агентство «Автостат».

Так, лидером рейтинга стал Volkswagen Tiguan. За последний летний месяц Volkswagen Tiguan был продан на вторичном авторынке Москвы в количестве 296 экземпляров. Вторую строчку занял BMW X5 (283 ед.). Замыкает тройку лидеров Nissan X-Trail. Всего за отчетный период было продано 267 подержанных автомобилей X-Trail.

Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно Nissan Qashqai (251 шт.) и Toyota RAV4 (236 шт.).

Отмечается, что за август 2020 года в российской столице было продано 9700 подержанных кроссоверов и внедорожников.

Напомним, Volkswagen Tiguan стал самым доходным автомобилем сегмента SUV в Москве по итогам августа 2020 года.

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