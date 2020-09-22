Ярославль, 22 сентября 2020, 15:28 — REGNUM Ярославский водоканал в 2020 году провёл более 200 проверок состава и свойств сточных вод предприятий и организаций Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».
С 1 июля 2020 года действуют новые нормативы состава сточных вод, которые обязательны для соблюдения абонентами. Контроль за стоками предприятий ведёт инспекция водных ресурсов АО «Ярославльводоканал». Количество контролируемых инспекцией абонентов ежегодно возрастает. Так в 2016 году контролировались 89 абонентов, в 2017 году — 123 абонента, в 2018 году — 163 абонента, в 2019 — 198, в 2020 — 180. Пробы берутся из контрольных канализационных колодцев и затем направляются в Лабораторию качества сточных вод. Там их анализируют по 29 показателям. Превышения норм загрязняющих веществ ведёт к повышенной плате. Эта мера заставляет предприятия заботиться об уменьшении вредного воздействия на окружающую среду.
Лаборатория качества сточных вод аккредитована в Федеральной службе Росаккредитации. Сточные воды предприятий имеют сложный состав. Они не пригодны для исследований без специальной подготовки.
Контрольные пробы сточных вод хранятся в лаборатории на случай возникновения разногласий с абонентами. Помимо наблюдения за составом сточных вод, специалисты «Ярославльводоканала» проверяют состояние самих сетей канализации промышленных предприятий. Это позволяет избежать утечек неочищенных стоков. Количество таких проверок также ежегодно растёт. В 2016 году было проведено 60 проверок, в 2017 году 70 проверок, в 2018 году 75, в 2019 — 77, в 2020 — более 60.
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