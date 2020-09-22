Москва, , 15:18 — REGNUM В сентябре в России было зафиксировано повышение цен на хэтчбек Ravon R2. Об этом 22 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цена всех версий хэтчбека R2 выросла на 70 тыс. рублей или на 9,3 — 10% по сравнению с прежней стоимостью.

Новая цена начальной версии Ravon R2 под названием Comfort теперь составляет от 768 000 рублей. При этом топовая комплектация Elegant продается за 823 000 рублей.

Напомним, последний раз цены на модели Ravon изменялись в марте текущего года. Тогда машины узбекского бренда Ravon подорожали на 52 — 56 тыс. рублей.

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