Саратов, , 15:22 — REGNUM В Саратов сегодня, 22 сентября, поступили еще три троллейбуса из Москвы. В Ленинском депо уже находятся 42 единицы московского электротранспорта, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Поступившая партия троллейбусов проходит технический осмотр и обкатку. Каждое из вновь прибывших транспортных средств оборудуют системой ГЛОНАСС. Весь московский транспорт — современного образца, низкопольный и имеет возможность автономного хода. Завтра, 23 сентября, в город поступят еще 4 троллейбуса.

Всего Саратов получит порядка 80 единиц московского электротранспорта.

ИА REGNUM напоминает, в Саратов поступят 80 троллейбусов из Москвы. Общественный транспорт передадут вместе с контактной сетью. Москве они не нужны из-за перехода на электробусы. На текущий момент в Саратове из 161-го троллейбуса — 140 выработали свой срок эксплуатации.

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