Москва, 22 сентября 2020, 15:11 — REGNUM В первой половине 2021 года Россия может вернуться на уровень 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что в ближайший год не приходится ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец заявил, что ключевой вопрос восстановления российской экономики — это вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.
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