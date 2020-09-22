Москва, , 15:11 — REGNUM В первой половине 2021 года Россия может вернуться на уровень 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что в ближайший год не приходится ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня.

«В оптимистическом сценарии, если второй волны не будет, то срок восстановления российской экономики и возврат к показателям 2019 года — это первая половина следующего года, — сказал Зубец. — Если во II квартале мы упали на 8%, в годовом исчислении по прогнозам МЭР мы имеем минус 3,9%, то в принципе, если не будет второй волны, то мы восстановимся и перейдем к росту в IV квартале этого года. И где-то в первой половине следующего года мы вернемся на уровень 2019 года. Но это если не будет второй волны и серьезного внешнего давления в виде санкций (но этот фактор вторичен по сравнению с торговлей)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец заявил, что ключевой вопрос восстановления российской экономики — это вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.

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