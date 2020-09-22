Саратов, , 15:19 — REGNUM Для 400 детей в Саратове появится возможность дошкольного образования до конца текущего года. В рамках нацпроекта «Демография» в городе возводят 4 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

На улице Провиантской в детсаду на 100 мест завершены работы по устройству фундамента, стен и перекрытию техподполья, ведутся электромонтажные работы. В ЖК «Авиатор» Заводского района строят также детсад на 100 мест. Здесь ведутся отделочные работы и монтаж внутренней электропроводки. В дошкольном учреждении на улице Казанской возвели здание, оштукатурили и шпатлевали стены, выполнили монтаж перегородок и облицевали стены плиткой. На улице Муленкова, где идет строительство второго корпуса центра развития ребенка — детского сада №101 «Жар-птица» прокладывают инженерные коммуникации и ведутся отделочные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в текущем году в Саратовской области на реализацию национальных проектов выделялось на 20% больше, чем в 2019 году. Общая сумма составила порядка 28,5 млрд рублей. В регионе темпы реализации нацпроектов составили 41% кассового исполнения, к 1 сентября этот показатель достиг 50%.

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