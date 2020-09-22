Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Акционер казахстанских банков AsiaCredit Bank и Capital Bank Орифджан Шадиев должен предоставить финансовую поддержку банков в размере 29,3 млрд тенге ($69 млн). Об этом 22 сентября заявил первый заместитель председателя агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на пресс-конференции.

По его словам, агентство выявило нарушения пруденциальных нормативов, поэтому выставлены предписания по обеспечению бесперебойной работы банков. Кроме того, акционер предоставил агентству обязательства о предоставлении необходимой финансовой поддержки.

Напомним, 7 июля в агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что три казахстанских банка Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan не выполнили требования по пруденциальным нормативам.

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