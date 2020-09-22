Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о начислении в федеральный бюджет части повышенной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также распределении средств в регионы и муниципалитеты, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Поправки в Бюджет кодекс предполагают, что часть НДФЛ, уплачиваемого налогоплательщиками по повышенной ставке в размере 15% при превышении их доходов порогового значения в 5 млн рублей, будет распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет будут направляться 13%, в региональные и местные бюджеты — 87%.

Эти дополнительные поступления в федеральный бюджет будут использованы для финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации.

Вместе с тем поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение ставки НДФЛ до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, Госдума обсудит в первом чтении в октябре.