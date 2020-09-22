Москва, 22 сентября 2020, 14:52 — REGNUM Ключевой вопрос восстановления российской экономики — это вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что в ближайший год не стоит ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец сказал, что «мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии».
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