Москва, , 14:52 — REGNUM Ключевой вопрос восстановления российской экономики — это вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что в ближайший год не стоит ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня.

«Главный вопрос — это будет ли вторая волна пандемии. А то, что она будет, это факт. В Европе она уже началась. Израиль уже закрылся. Целый ряд стран уже снова пытаются ограничить перемещение людей и вводить какие-то новые ограничительные меры, — сказал Зубец. — В России тоже факт роста числа заболеваний налицо. И это, конечно, тоже крайне негативный фактор, который может поставить под вопрос восстановление экономики и российских экспортных доходов. Потому что если всерьез начнется вторая волна пандемии, то снова упадет цена на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец сказал, что «мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии».

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