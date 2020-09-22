Самара, , 14:56 — REGNUM Развитие цифровых технологий для повышения туристической привлекательности Самарской области обсудили на межрегиональной конференции «Туризм и цифровая трансформация» в Самаре. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, участники конференции отметили, что степень проникновения цифровизации в сферу туризма уже очень велика. Это направление является ключевым при работе отелей, поскольку данные о бронировании поступают через онлайн-сервисы. В отелях также очень широко используют чат-боты при общении с посетителями.

По словам руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, при помощи геоданных на основе BigData был проанализировал туристический поток в регионе в июле-августе текущего года в сравнении с туристическим трафиком за аналогичный период 2019 года. Как оказалось, количество гостей из других субъектов РФ в текущем году возросло примерно вдвое. При этом основной приток гостей пришелся на вторую половину августа.

По словам менеджера проекта команды «Big Data» блока по телекоммуникационному бизнесу ПАО «МТС» Полины Величкиной, с помощью анализа данных, которые собираются в обезличенном виде, можно установить, как портрет туриста, так и его интересы, предпочтения.

На конференции поддержали необходимость работы с системой «Электронная путевка» в случае организации её работы в удобном для туристической отрасли формате. На конференции были сформулированы рекомендации для органов государственной власти для успешного запуска единой информационной системы «Электронная путевка».

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