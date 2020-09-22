Сеул, , 14:54 — REGNUM 22 сентября в формате видеоконференции прошел Корейско-турецкий бизнес форум, участники которого договорились активизировать сотрудничество в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, с южнокорейской стороны в форуме приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, министерства торговли, промышленности и энергетики, а также глава Hyundai Motor Company, а с турецкой — представители министерства торговли и Комитета внешнеэкономических связей.

Известно, что за мероприятием наблюдали около 300 представителей крупных компаний двух стран.

Напомним, что в июне текущего года главы Южной Кореи и Турции в ходе телефонного разговора договорились о тесном экономическом сотрудничестве в целях подготовки к посткоронавирусной эпохе.

Отметим, что Анкара призывает Сеул и южнокорейские деловые круги пересмотреть торговое соглашение и увеличить объём инвестиций. Этот призыв объясняется тем, что после вступления в силу двустороннего соглашения о торговле в 2013 году дефицит торгового баланса Турции по отношению к Южной Корее ежегодно составляет $4−5 млрд.