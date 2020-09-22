Минск, , 14:44 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Белоруссии с 30 сентября возобновит полёты в Россию. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе «Белавиа».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В компании уточнили, что самолёты будут прибывать в московский аэропорт «Домодедово» раз в неделю по средам. В «Белавиа» пообещали позднее предупредить пассажиров об ограничениях, действующих из-за пандемии коронавируса.

В посольстве Белоруссии в России уточнили, что белорусские граждане при въезде в РФ должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус и справку о состоянии здоровья, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 марта приостановила воздушное сообщение с другими странами из-за пандемии. О подготовке плана постепенного возобновления перелётов Россия и Белоруссия договорились в начале сентября.