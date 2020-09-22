Париж, , 16:07 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в своем интервью Agence France-Presse заявил, что французский МИД выступает против возвращения правил строгой бюджетной дисциплины для стран Евросоюза.

Бон также пояснил, что бюджетные правила, закрепленные в Пакте стабильности и роста, которые были смягчены из-за экономического кризиса, связанного с распространением пандемии SARS-CoV-2, «уже не могут оставаться такими же». «Нужны ли странам Евросоюза бюджетные ограничения? Конечно. Стоит ли их пересмотреть? Безусловно», — заявил дипломат.

Ссылаясь на влияние кризиса на европейские экономики, Бон высказал предположение, что «Пакт стабильности и роста никогда не станет прежним… ведь теперь нам придется гораздо больше, чем раньше, инвестировать в развитие», в частности в осуществление экологического и цифрового перехода. «По окончании кризиса увеличатся не только наши бюджетные дефициты, но и государственный долг; они будут совсем не такими, как до коронавируса», — подытожил он.

Напомним, ранее министры финансов Франции и Германии Брюно Ле Мэр и Олаф Шольц призвали Евросоюз смягчить требования организации касательно собственных средств банков и бонусов, распределяемых между их сотрудниками.

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