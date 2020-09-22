Москва, , 14:36 — REGNUM Самым распространенным автомобилем в автопарке России на 1 июля 2020 года является модель Lada 2107. Об этом 22 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в российском автопарке насчитывается 43,087 млн легковых машин. При этом 1,64 млн единиц из них — это отечественные Lada 2107.

Отмечается, что следующие три места в рейтинге также занимают модели Lada. Это Lada 2109 (1,36 млн машин), занявшая второе место. Третье место досталось Lada 2106. В России насчитывается 1,26 млн таких авто. А на четвертой строчке оказался внедорожник Lada 2121 (985,6 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров KIA Rio. В российском автопарке числится 886 тыс. экземпляров Rio.

Также в рейтинг самых распространенных автомобилей в России входят: Hyundai Solaris (826 тыс. шт.), Lada 2110 (823 тыс. шт.), Lada 2114 (812,7 тыс. шт.), Ford Focus (787,6 тыс. шт.) и Renault Logan (724 тыс. шт.).

Напомним, самым доходным автомобилем в России по итогам августа 2020 года стал Volkswagen Polo.

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