Москва, , 14:34 — REGNUM Зачисление заработной платы по номеру телефона — это, безусловно быстро и удобно, но вызывают сомнения безопасности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по банкротству физических лиц юридической компании «Эксперт Банкрот» Марат Хасянов.

«Перечисление зарплаты по номеру телефона стало возможно благодаря Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком РФ в феврале 2019 года.

Несмотря на то, что к системе присоединилось более 150 банков, только около 15 из них готовы в настоящее время принимать переводы от юридических лиц физическим.

Как это работает? Работодатель может отправить по номеру телефона сотрудника денежные средства на его счета в любом из банков, к которым этот номер привязан.

Пока эта система работает в тестовом режиме, выявить все ее риски для клиентов банков сложно.

Не исключена возможность, что переводы по телефонным номерам предоставят дополнительные возможности для мошенников.

А они, соответственно, смогут получить расширенные сведения о клиентах (имя, отчество) и о наличии у них счетов в различных банках», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Теперь работодатели смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Читайте также: Работникам в России начали перечислять зарплаты по номеру телефона