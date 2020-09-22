Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета более 934 млн рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям Нижегородской области, передает «НИА Нижний Новгород».

Жители региона, у которых родилось трое и более детей, будут получать пособия на третьего и последующего ребенка до момента, пока ребенку не исполнится три года. При этом размер выплат зависит от регионального детского прожиточного минимума, который в Нижегородской области равен 10,3 тысячи рублей.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы правительства дополнительные 2,58 млрд рублей получат еще 35 российских регионов.