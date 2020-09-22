Бишкек, , 14:27 — REGNUM Казахстанские энергетики с 21 сентября начали возвращать в Киргизию 300 млн киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергетического холдинга.

Отмечается, что эквивалентный объем электроэнергии казахстанская сторона получила от киргизстанских энергетиков в период с июня по август 2020 года в рамках межправительственного договора о товарообмене.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2019 году Киргизия не продавала за рубеж электроэнергию из-за маловодья, поскольку основу киргизстанской энергетики составляют гидроэлектростанции. А в 2018 году республика экспортировала в соседние страны 750 млн киловатт-часов электричества.