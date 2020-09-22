Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях налогообложения нефтедобычи в одном субъекте РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Предусматривается предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на лицензионных участках недр, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 г. и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1000 и более миллионов тонн по состоянию на 1 января 2018 г.

Налоговый вычет предоставляется при условии, что пользователем недр заключено инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на участках недр, в отношении которых будет применяться налоговый вычет.

В случае если средняя цена на нефть за налоговый период по НДПИ ниже базовой цены на нефть, определяемой в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, налоговый вычет по НДПИ не предоставляется.

Новый налог будет применяться с 1 января 2021 года.