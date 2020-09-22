Москва, , 14:27 — REGNUM Жители российской столицы поделились своими секретами по раздельному сбору мусора в официальном аккаунте Департамента ЖКХ Москвы в «Инстаграм» «Москва разделяет». Этому проекту посвящена публикация «Комсомольской правды» «Московский опыт», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Стартовавшее в начале 2020 года раздельное накопление отходов прочно вошло в жизнь москвичей. Многие горожане лично и целыми семьями проявляют экологически ответственное мышление и начинают в ежедневном режиме сортировать свой домашний мусор на полезные фракции вторсырья и смешанные отходы для утилизации. Чтобы вовлечь еще больше участников в культуру раздельного сбора, Департамент ЖКХ Москвы запустил на официальном аккаунте ведомства в «Инстаграм» проект «Москва разделяет».

Там участники программы раздельного сбора и накопления отходов охотно рассказывают и показывают, как они сортируют отходы прямо у себя дома. Желающих поделиться собственным опытом за небольшой срок набралось порядка ста человек.

«Наш проект продолжается, — отметили в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы. — Каждый день нам поступают новые заявки от людей, которые хотят рассказать, почему, на их взгляд, необходимо сортировать мусор у себя дома, как они пришли к этому решению и какие лайфхаки им в этом помогают».

В ведомстве убеждены —нужно, чтобы как можно больше людей поняли важность разумного потребления, ведь сортируя отходы, каждый человек вносит свой личный вклад в сохранение экологии всей планеты.

«Мы начали сортировать мусор примерно полтора года назад, — рассказывает участница рубрики «Москва разделяет» по имени Анастасия. — Очень надоело каждый день выбрасывать огромный пакет с мусором. Появилось желание разобраться, что мы такое собираем… У нас есть подсказки, но я всегда на ощупь понимаю, что это за пластик, и мы смотрим: если это «пятерка», то я складываю ее сюда. Так как мы используем одни и те же продукты, то чаще всего одни и те же бутылки, упаковки складываются в соответствующий контейнер, поэтому легко запомнить».

По словам Анастасии, раздельный сбор надо начинать с маленьких шагов, постепенно втягиваясь в процесс.

«Понимая, какие продукты мы покупаем, мусор после которых не перерабатывается, мы уже будем относиться к этим продуктам по-другому. Выбираешь хлеб в нужной упаковке, отдаешь предпочтение другим йогуртам, мы не ради Земли это делаем, а даже просто ради себя», — советует она всем жителям столицы.

Чтобы поделиться своими способами домашней сортировки отходов, достаточно написать в личные сообщения аккаунта Департамента ЖКХ Москвы в «Инстаграм» или опубликовать в этой соцсети свой пост о раздельном сборе мусора, отметив аккаунт ведомства @moscow.dgkh. После этого сотрудники выйдут на связь, и можно будет обсудить дату и концепцию съемок.

«Москва разделяет» — это лишь одно из начинаний департамента, посвященных раздельному сбору отходов. На своих официальных страницах в соцсетях «Фейсбук», «Вконтакте» и «Инстаграм» ведомство постоянно публикует разнообразные обучающие материалы, инфографику, инструкции, картинки, связанные с раздельным накоплением отходов.

«Там публикуются интервью с эковолонтерами и ролики с участием таких знаменитостей, как Николай Дроздов, Иван Охлобыстин, Мария Кожевникова, Рита Дакота, Алексей Ягудин и других известных людей, которые рассказывают, почему так важен ответственный подход к утилизации отходов, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Также минувшим летом Департамент ЖКХ Москвы выпустил онлайн-игру, посвященную раздельному сбору отходов».

Цель игры, доступной в инстаграм-аккаунте ведомства, — правильно определить, в какой контейнер нужно отправить предмет: арбузную корку, скорлупу из-под яиц, разбитый стакан и т. д.

Всю актуальную информацию о программе раздельного сбора отходов Департамент ЖКХ Москвы размещает на сайте «Чистая Москва», который сделан в современном формате лендинг-страницы. Там представлены полезные советы по сортировке, ссылки на публикации в прессе, посвященные раздельному сбору, а также адреса пунктов приема батареек, лампочек и градусников.