Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, уточняющий ставки НДД и НДПИ, потери регионов Минфин еще не подсчитал, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Предлагается расширить применение НДД для участков недр третьей группы, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области, а также отдельных участков недр четвёртой группы, расположенных в Оренбургской и Самарской областях.

«Это выработанные и истощенные месторождения, поэтому их предполагается перенести на режим НДД», — отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов в ходе дискуссии в Госдуме.

Для отдельных участков недр второй группы будет введён повышенный коэффициент в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 год.

«Мы сейчас проводим пилот по НДД, по второй группе мы видим выпадающие доходы бюджета с тем, чтобы не допустить этих выпадающих доходов бюджета в будущем и компенсировать выпадающие доходы, которые были в 2019—2020 годах», — отметил замминистра.

Предлагается повышающий коэффициент для второй группы месторождений.

Планируется отменить с 1 января 2021 года налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти при добыче нефти на выработанных месторождениях.

Увеличивается предельная величина налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на территориях Красноярского края, направленных на развитие инфраструктурных объектов, которые необходимы для осуществления деятельности по освоению участков недр в новый нефтегазовой провинции на Таймыре, отметил Сазанов.

Кроме этого предлагается ввести повышающий коэффициент в размере 3,5 к налоговым ставкам по НДПИ в отношении отдельных добытых твердых полезных ископаемых: это касается калийной соли, руды черных и цветных металлов, полезных ископаемых, содержащих полезные компоненты с высокой добавленной стоимостью — никель, титан, платиноиды.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам ожидает от Минфина расчета, «каким образом принятие этих решений повлияет на бюджеты регионов — тех, где находятся компании, в отношении которых эти налоговые предложения идут», сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Вместе с тем, по признанию Сазанова, таких расчетов пока нет, как нет подсчетов и планов по компенсациям регионам.

«Мы будем прорабатывать совместно с комитетом данный вопрос о механизмах компенсации. Сейчас нам первоочередная задача — определить субъекты РФ, где будут выпадающие доходы и суммы этих выпадающих доходов», — сказал Сазанов.

Кроме того, по его словам, Минфин в 2020 году не предполагает дифференцировать ставку НДПИ.

«В рамках осенней сессии мы не предполагаем дифференцировать ставку, тот получающий коэффициент на НДПИ к твердым полезным ископаемым, который мы сейчас предложили, но в ходе весенней сессии, если будут достаточные основания того, что нужна определенная дифференциация для новых проектов, мы готовы будем это рассмотреть, начиная с 2022 года», — заверил замминистра.