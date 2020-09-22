Москва, , 14:10 — REGNUM Российская экономика будет все чаще сталкиваться с проблемой сужения потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новости о том, что с января по июнь 2020 года потребительский спрос упал в 75 регионах РФ.

«Я думаю, что пандемия показала, что есть объективные причины и факторы для снижения потребительского спроса, — отметила Солянникова. — Достаточно широко развивается удаленный формат работы. На дистанционке. На дистанционке не нужна особая одежда, не нужно соблюдать дресс-код. Мы питаемся дома, и это тоже дешевле. Многие организации начинают оборудовать рабочие места своих сотрудников у них дома. И соответственно спрос на гаджеты также будет падать. Пандемия реально показала, что общество, основанное на росте потребления, на стимулировании потребления, периодически будет сталкиваться в условиях современной цифровой экономики с проблемой сужения потребительского спроса, сужения спроса на предметы, связанные с работой, например деловую одежду. Будет сокращаться спрос на услуги общепита. Потому что люди больше питаются дома. Я думаю, что это долгосрочный тренд. Цифровая экономика — это безлюдная экономика».

Кроме того, как подчеркнула Солянникова, еще одна причина того, что в России продолжит стагнировать потребительский спрос, это сокращение количества рабочих мест.

«Все больше современных технологий используется в организации труда. Все меньше и меньше рутинной работы выполняется людьми. Соответственно этот фактор приведет к тому, что часть населения будет больше накапливать, нежели потреблять. Надо также понять, что доходы региональных бюджетов в такой ситуации падают, а значит будут стимулировать не рост, а стагнацию потребительского спроса в Российской Федерации», — добавила экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, РИА Рейтинг сообщило, что за первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах России.