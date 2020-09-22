Москва, , 13:59 — REGNUM Смена логотипа Сбербанка будет стоить дорого, но траты вполне по карману одного главных банков страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя проведение Сбербанком ребрендинга.

«Уже сейчас на главном здании кредитного учреждения демонтировали логотип. Кто-то скажет, что ребрендинг Сбера выглядит слишком дорого, $300 млн. это 22,5 млрд. руб.

Для сравнения: чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I полугодии 2020 года составила 287,2 млрд рублей.

Новация должна подчеркнуть изменения, которые произошли в Сбере при Германе Грефе. Фактически это абсолютно другая высокотехнологичная финансовая компания. Конечно многие будут ругать смену фирменного стиля, но со временем привыкнут.

Обычно отставки Грефа требует те, у кого нет ни акций, ни счетов в данной финансовой компании. В 2007 году Сбер провел народное SPO, а в 90-е годы в отделениях его акции продавались всем желающим.

При этом дивиденды можно было капитализировать, то есть, на них можно было купить акции новых выпусков по номинальной стоимости. В текущей ситуации на акции Сбербанка стоит смотреть позитивно.

Кроме приближения отсечки реестра инвесторы ждут позитивных новостей с глобальной конференции банк, которая пройдет 24 сентября», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сбербанке скоро произойдет ребрендинг. Слово «банк» больше не будет фигурировать в логотипе. По оценкам экспертов, на это может быть потрачено минимум $300 млн.

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