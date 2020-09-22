Нижний Новгород, , 13:57 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода планирует потратить на декоративно-художественное оформление города ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству 6,235 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта по выбору подрядчика, который оформит город к праздникам, указана в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

На эти средства победившая в конкурсе компания изготовит элементы праздничного убранства, транспортирует их к местам празднований, установит, затем демонтирует и подготовит к утилизации.

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Город будет украшен флагами нескольких модификаций, транспарантами-перетяжками, панно, постерами, мобильными объемно-декоративными конструкциями. В техническом задании указано, что декоративные элементы будут размещены в 175 точках города, флаги будут украшать здания, постеры планируют разместить на остановках общественного транспорта.

Исполнение контракта поделено на два этапа: первый — с момента заключения контракта до 1 декабря 2020 года, второй — до 15 февраля следующего года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 сентября текущего года.

Работы будут финансироваться из средств бюджета Нижнего Новгорода на 2020 и 2021 годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году власти планировали потратить на праздничное убранство 14,1 млн рублей, причем только к Новому году и Рождеству. Конкурс выиграло ООО «Композиция» (Санкт-Петербург). Компания согласилась исполнить договор за 10,5 млн рублей. Позднее администрация Нижнего Новгорода и Городской центр градостроительства и архитектуры (ГЦГИА) обратились с иском к ООО на 44,842 млн рублей. Известно, что срок действия контракта, заключенного сторонами, действовал до 28 февраля 2020 года, однако 20 февраля договор был расторгнут заказчиком в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту. В свою очередь ООО обратилось с иском к ГЦГИА на 10,5 млн рублей.

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