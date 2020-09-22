Подгорица, , 13:49 — REGNUM Первое разведочное бурение у берегов Черногории в Адриатическом море запланировано на первый квартал 2021 года. Об этом изданию Dnevne novine сообщили в управлении по углеводородам Черногории.

Ранее ожидалось, что разведку проведут уже летом 2020 года, однако эпидемия коронавируса отложила эти планы.

Разведку нефти в Черногории будет проводить консорциум Novatek-Eni (Россия-Италия).

Ранее были проведены геофизические исследования дна и намечены места для бурения. Ожидается, что первые скважины пробурят в 25 км от берега в районе порта Бара.