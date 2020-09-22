Москва, , 13:55 — REGNUM По итогам августа 2020 года были определены средние цены в разных сегментах российского авторынка. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Наибольшая средняя цена была зафиксирована в сегменте люксовых автомобилей. Здесь она составила 8 107 870 рублей.

На втором месте по этому показателю занимают автомобили Е-класса (бизнес-седаны). В прошлом месяце средняя цена таких машин составляла 2 688 245 рублей. На третьем месте находится сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники). Средний ценник машин этого сегмента равен 2 033 825 рублям.

Далее по убыванию идут: D-сегмент (1 882 700 рублей), С-сегмент (981 772 рублей), B-сегмент (914 031 рубль), сегмент минивэнов (854 036 рублей), А-сегмент (824 036 рублей) и сегмент B+ (555 570 рублей).

Напомним, с января по август 2020 года цены на автомобили с пробегом в РФ выросли от 4 до 5%.

Читайте также: Эксперт раскрыл причины роста стоимости подержанных авто в России