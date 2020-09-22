Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Выпустивший сгоревшие в больницах аппараты ИВЛ Уральский приборостроительный завод заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей. Текст решения опубликован на сайте свердловского Арбитражного суда.

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Ранее, 8 сентября, суд рассмотрел заявление территориального органа Росздравнадзора. Иск к АО «Уральский приборостроительный завод» был удовлетворён полностью. К настоящему времени решение вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле представители Росздравнадзора потребовали привлечь предприятие по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за грубые нарушения при ведении предпринимательской деятельности. Напомним, несчастные случаи в больницах произошли весной. В коронавирусных отделениях Москвы и Петербурга сгорели аппараты ИВЛ, выпущенные на этом предприятии. Среди пациентов были погибшие.

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