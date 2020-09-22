Краснодар, , 13:43 — REGNUM Более 580 идей поступило от представителей Краснодарского края на конкурс «Сильные идеи для нового времени», который проводит «Агентство стратегических инициатив», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные, размещённые на сайте АСИ. Заявки принимались по семи направлениям — «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новая социальная стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая молодёжная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

По направлению «Современная экономика» представители Краснодарского края выдвинули 86 идей. Из них более двух тысяч голосов набрали уже пять идей. Лидирует предложение по развитию промышленного туризма «Легенды великих имперских дорог — путь развития промышленности Восточной экономической зоны Краснодарского края» — более 10 тыс. голосов. Идея предлагает запуск туристического маршрута «Легенды великих имперских дорог» — по объектам историко-индустриального наследия Восточной экономической зоны. На втором месте — идея по созданию единой информационной платформы #НовыйКубанскийТур для популяризации внутреннего туризма и продвижения уникального потенциала территории Восточной Экономической зоны Краснодарского края — более 9,5 тыс. голосов. Почти шесть тысяч голосов получила идея «Развитие глэмпинга в Краснодарском крае» — речь идёт об организации глэмпинг-площадки в окрестностях города Армавира Краснодарского края.

2,1 тыс. голосов пользователей получила идея создания сети МФЦ для иностранного бизнеса в регионах России Welcome Center — единой площадки для предоставления услуг иностранному бизнесу, заходящему и/или работающему в России, индивидуально высококвалифицированным иностранным специалистам и/или членам их семей. Организатором площадки и оператором центра должен выступать регион/институт развития, провайдерами сервисов — лучшие представители регионального бизнеса.

По направлению «Новая технологическая идея» представители Кубани выдвинули 47 идей в самых разных отраслях. Лидирует на данный момент среди них идея цифровой платформы легитимации перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автотранспортом по дорогам РФ, которое, по мнению разработчиков, позволит решить проблему длительно получения разрешений на грузоперевозки (2018 голосов). На втором месте — идея федерального агрегатора записи на автомойки и шиномонтаж (1142 голоса).

По направлению «Новая социальная стратегия» Краснодарский край представил 106 идей — по вопросам решения семейных проблем, медицины, воспитания детей, решения проблемы зависимости. Более тысячи «лайков» набрали идеи экотуризма для людей с ОВЗ (1805 голосов), социальный проект «Виртуальное путешествие» для детей с ограниченными возможностями здоровья (1305), Flash-анимация как средство социальной реабилитации детей с РАС (1136), идея создания тренировочной квартиры для сопровождаемого проживания инвалидов старше 18 лет (1817), проект физкультурно-спортивной направленности для детей с ОВЗ (1181), проект «Армавирский рубеж» — символ мужества и воинской славы» для изучения истории Великой Отечественной войны (1496 голосов), «Государственная платформа недвижимости» (1,6 тыс.). Более 2,8 тыс. голосов получила идея по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья старше 16 лет. Почти 3,2 тыс. человек проголосовали за идею «От сердца к сердцу», нацеленную на помощь в социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

По направлению «Новые компетенции» от Кубани поступило 105 идей. Пока лидирует среди краснодарских предложений (1,6 тыс. голосов) предложение «Наставничество в образовательной среде».

По направлению «Новое городское развитие» от представителей Краснодарского края зарегистрировано 102 идеи, касающихся экологии, благоустройства, взаимодействия горожан со властью, масштабные проекты по концепции развития курортных городов. Более 13 тыс. голосов набрала идея «Инструмент самообеспечения региона» — по созданию «финансового актива в виде инфраструктурного объекта для строительства новых социальных объектов в регионе». Около двух тысяч пользователей проголосовали за идею по созданию сервиса совместных поездок на машине в черте города.

По направлению «Новая молодёжная повестка» представители Кубани выдвинули 65 идей. В их числе — предложения по созданию площадки стартапов для молодежи, идеи по развитию патриотического направления, по проведению туристских слетов. Среди лидеров — идея по открытию курсов водного туризма (1,4 тыс. голосов), «Инвестиционная академия онлайн» (3 тыс. голосов), «Автотур «Освобождение Кубани» (1,5 тыс. голосов), проект «Цифровой вожатый» (1,8 тыс.), идея по проведению X Международного студенческого фольклорного фестиваля «Молодежь — будущее России» (1,4 тыс.), создание молодёжного инновационного центра «Проектные горизонты будущего» (6,3 тыс.).

По направлению «Новые идеи для бизнеса» представители Краснодарского края зарегистрировали 73 предложения. Целый ряд идей связан с сельским хозяйством, производством продуктов питания. В числе таких идей — идеи о разведении нутрий на крестьянском подворье, о создании инновационного кластера по выращиванию высококачественного чая или организация форелевой фермы. Более 2,7 тыс. голосов поддержки получила идея организации центра спутникостроения, который «способен функционировать в области создания наноспутников формата CubeSat». Как поясняет автор предложения, идея центра состоит в том, чтобы в работе по созданию космических спутников активно участвовали школьники путем развития технологических решений на базе разрабатываемых в создаваемом Центре платформ. Пока по числу голосов лидирует предложение по организации торговых точек для продажи кваса — идея набрала уже более 2,8 тыс. голосов. Авторы предложения предлагают новый подход к организации продажи популярного в России летом напитка: предлагается устанавливать полностью автономную, работающую от солнечной энергии, с автономной подачей и сливом воды конструкцию НТО.

Всего для участия в конкурсе поступило более 15 тыс. идей. 100 лучших из них — рейтинг определяется голосованием — будут продвигаться «Агентством стратегических инициатив». Их авторы выступят с презентациями в рамках форума «Сильные идеи для бизнеса», который состоится в Сочи на базе парка науки и искусств «Сириус» 11−12 ноября 2020 года.