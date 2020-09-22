Джакарта, , 13:32 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что государственные расходы до 31 августа 2020 года выросли на 10,6%, сообщает Antara.

«Это означает, что рост расходов для борьбы с COVID-19 начали появляться в августе 2020 года и продолжатся в сентябре», — заявила министр на пресс-конференции по госбюджету в Джакарте.

Кроме того, министр финансов пересмотрел экономический рост страны на 2020 год до минус 1,7%. Прогноз хуже первоначальной оценки в минус 1,1−0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность роли МАГАТЭ в поддержке национального потенциала стран в использовании ядерных технологий в мирных целях, в том числе в усилиях по борьбе с пандемией.

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