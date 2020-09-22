Владивосток, , 13:34 — REGNUM По итогам августа 2020 года дилеры на Дальнем Востоке реализовали 1555 новых легковых машин — на 7,3% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что рост продаж автомобилей в Дальневосточном ФО вырос на фоне спада продаж машин на 8% на всем российском авторынке.

Самым покупаемым новым автомобилем на Дальнем Востоке стала корейская модель Hyundai Creta. В прошлом месяце её приобрели 146 местных автолюбителей — это на 76% больше, чем год назад.

На втором месте по продажам разместилась модель Toyota RAV4 — 123 реализованных автомобиля. Здесь рост продаж скромнее — 16%. Тройку лидеров замыкает УАЗ «Патриот». Это авто дилерам удалось продать в количестве 81 экземпляра, что на 8% меньше, чем год назад.

Далее в модельном рейтинге разместились соответственно KIA Rio (79 ед.; — 7%) и Renault Duster (77 ед.; +221%).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 года сократятся на 25−30%.

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