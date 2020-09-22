Казань, , 13:28 — REGNUM Из международного аэропорта «Казань» с 12 октября увеличивается число вылетов в крупнейший турецкий город — Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в столице Татарии.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines увеличивает количество рейсов. Дополнительные полеты будут осуществляться по понедельникам. Всего из казанского аэропорта в Стамбул станут возможными рейсы 4 раза в неделю. Пока регулярные авиаперевозки между городами осуществляются по вторникам, четвергам и субботам.

ИА REGNUM напоминает, со 2 сентября авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты из столицы Татарии в Стамбул. На первом этапе жители республики и ближайших регионов летают в турецкий город три раза в неделю.

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