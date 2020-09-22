Москва, 22 сентября 2020, 13:22 — REGNUM В ближайший год не стоит ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня. Об этом сегодня, 22 сентября, в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Максим Орешкин высказывал мнение, что российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. В частности, речь шла о занятости. Орешкин считает, что избежать глубокого падения экономике России удалось благодаря антикризисной программе и выплатам населению.
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