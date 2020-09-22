Москва, , 13:22 — REGNUM В ближайший год не стоит ждать восстановления российской экономики до докризисного уровня. Об этом сегодня, 22 сентября, в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Конечно, нельзя говорить, что мы не пострадали. Мы очень серьёзно пострадали, потому что 4% ВВП падение — это очень много», — подчеркнул глава финансовой организации.

Читайте также: Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса

«Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии», — добавил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Максим Орешкин высказывал мнение, что российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. В частности, речь шла о занятости. Орешкин считает, что избежать глубокого падения экономике России удалось благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Полного восстановления экономики РФ ждут только к 2022 году

Читайте развитие сюжета: Вторая волна пандемии налицо, и для РФ это очень плохой сигнал – экономист