Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о фиксированных выплатах для занимающихся частной практикой, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях (ИП), адвокатах, медиаторах, нотариусах, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных и иных лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, признаваемые плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Они уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС).

В итоге, планируемый размер страховых взносов на ОПС для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составит: в 2021 году — 32 448 рублей; в 2022 году — 34 445 рублей; в 2023 году — 36 723 рубля.

Планируемый размер страховых взносов на ОМС для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составит: в 2021 году — 8 426 рублей; в 2022 году — 8 766 рублей; в 2023 году — 9 119 рублей.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам расценили законопроект как существенную поддержку предпринимателей.

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