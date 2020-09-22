Нижний Новгород, , 13:12 — REGNUM В Нижегородской области завершился отбор муниципальных районов и городских округов, в которых предпринимателям будут предоставляться субсидии в размере до 900 тысяч рублей на приобретение магазинов на колесах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета в рамках проекта «Автолавки в село».

Победителями конкурса стали 11 муниципальных районов и два городских округа. Каждый из них получит до 1,4 млн рублей из региональной казны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что автолавки играют важную роль в жизни небольших населенных пунктов, поскольку стационарные магазины могут находиться слишком далеко.

«Планируется, что в каждом муниципалитете-участнике проекта в этом году появится, как минимум, по одному новому магазину на колесах, которые смогут обслужить почти 200 населенных пунктов», — резюмировал глава региона.