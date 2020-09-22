Москва, , 13:10 — REGNUM Рубль продолжает снижаться против американского доллара. Сегодня, 22 сентября, валютная пара доллар/рубль в шаге от того, чтобы обновить локальный максимум на уровне 76,56 тем самым подтвердить восходящий июньский тренд с целью роста 77−78, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Данный сценарий может реализоваться уже до конца сентября. Давление на национальную валюту оказывают падение цен на нефть и укрепление доллара.

Помимо укрепления американской валюты распродажи на нефтяном рынке спровоцировал рост нефтедобычи в Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания NOC возобновила добычу нефти на востоке страны после того, как признанное ООН правительство в Триполи и глава повстанческой группировки «Ливийская национальная армия» Халиф Хафтар заключили соглашение о мире.

Ранее повстанцы ограничивали добычу в течение 8 месяцев. По данным СМИ с четверга нефтедобыча в этой стране должна возрасти на 220 тыс. баррелей в день.

В свою очередь рост доллара США обусловлен сильным ростом количества заболевших коронавирусом, а также сомнениями по поводу перспектив нового пакета стимулирующих мер в США.

На этой неделе глава Федрезерва выступит на комитете в Палате представителей, а также на слушаниях банковского комитета Сената. Не исключено, что глава FED может дать новые ориентиры относительно будущей кредитно-денежной политики, а именно о новых мерах поддержки. Новые вводные могут усилить давление на доллар США.

До конца 2020 года пара доллар/рубль вполне может приблизиться к уровню 80. Это обусловлено долгосрочными негативными факторами, которые влияют на национальную валюту.

Прежде всего, растущая инфляция и санкционные риски, связанные с геополитикой и отравлением Навального. Также не исключено более глубокое падение нефтяных котировок на фоне падения спроса», — считает эксперт.

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