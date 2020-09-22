Казань, , 13:25 — REGNUM В Татарии запущен сервис для самозанятых «Транскрипт», с помощью которого станет возможен обмен электронными документами с юридическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Новый сервис упорядочит и упростит взаимодействие заказчика услуги и самозанятого, работающих в разных населенных пунктах. «Транскрипт» — приложение, где можно будет получать, загружать, подписывать и отправлять документы удобно и быстро. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, так как подписываются электронной подписью DSS. Воспользоваться сервисом, который доступен на платформах IOS и Android, сможет любой самозанятый из Татарии.

Татария входит в число регионов, в которых особый налоговый режим для самозанятых работает с 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, налог на профессиональный доход, введённый в России в отношении самозанятых граждан, заработает с 1 июля ещё в 53 регионах. Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Сегодня специальный режим действует в 23 субъектах РФ. Введение нового налогообложения начиналось как эксперимент в четырех регионах страны — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. По данным на начало 2020 года, таким налоговым режимом воспользовались 550 тыс. человек.

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